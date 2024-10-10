Россияне слепили снеговиков из первого снега и показали фото в соцсетях

Жители Тюмени слепили снеговиков из первого снега и показали фото в соцсетях

Жители Тюмени слепили снеговиков из первого снега и показали фото в соцсетях. Соответствующие снимки появились в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Россияне запечатлели на снимках снеговиков на фоне зеленых газонов и деревьев с желтыми листьями. «Снег липкий. Идите и лепите снеговиков», — подписали кадры авторы поста.

Пользователи сети, в свою очередь, оценили работы россиян и принялись делиться в комментариях снимками своих снеговиков.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал на пике Любви в Бурятии. Местный житель запечатлел на камеру снегопад во время восхождения в Тункинских горах.