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17:27, 10 октября 2024Моя страна

Россияне слепили снеговиков из первого снега и показали фото в соцсетях

Жители Тюмени слепили снеговиков из первого снега и показали фото в соцсетях

Фото: Ryunosuke Kikuno / Unsplash

Жители Тюмени слепили снеговиков из первого снега и показали фото в соцсетях. Соответствующие снимки появились в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Россияне запечатлели на снимках снеговиков на фоне зеленых газонов и деревьев с желтыми листьями. «Снег липкий. Идите и лепите снеговиков», — подписали кадры авторы поста.

Пользователи сети, в свою очередь, оценили работы россиян и принялись делиться в комментариях снимками своих снеговиков.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал на пике Любви в Бурятии. Местный житель запечатлел на камеру снегопад во время восхождения в Тункинских горах.

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      Мария Винар
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