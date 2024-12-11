Бастрыкин заинтересовался жалобами жильцов 70-летнего полуразрушенного дома

СК проверит ситуацию с 70-летним разваливающимся домом в Верхнем Уфалее

В Верхнем Уфалее Челябинской области на протяжении многих лет разваливается 70-летний деревянный многоквартирный дом. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в информационном центре Следственного комитета РФ в Telegram.

Речь идет о здании 1954 года постройки, расположенном на улице Лермонтова — изначально его возводили для временного размещения. Дом давно находится в крайне неудовлетворительном состоянии: в нем более 20 лет не проводили ремонт, конструкции прогнили, проводка изношена, наблюдаются сквозные трещины, а в нескольких квартирах обрушились межэтажные перекрытия. Помимо этого, управляющие компании отказываются обслуживать жилье.

По факту нарушения прав собственников дома глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, ведется проверка. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Челябинской области Константину Правосудову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее на невыносимые условия жизни пожаловались жильцы дома на одноименной улице в Саратове. В следкоме уточнили, что одной из собственниц является бывшая узница концлагеря.

