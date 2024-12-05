СК России проверит жалобы бывшей узницы концлагеря на жилищные условия

СК заинтересовался ситуацией с расселением дома XIX века постройки в Саратове

В Саратове жильцы дома-памятника годами не могут добиться расселения. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России, сообщает пресс-служба ведомства.

На глазах разваливается жилой дом по улице Лермонтова. Здание было построено еще в XIX веке и к сегодняшнему дню пришло в негодность, твердят квартировладельцы. Многочисленные обращения не ускорили расселение. Постройку давно признали аварийной, но так и не предоставили его собственникам другое жилье. Одной из них является бывшая узница концлагеря — ее жилищные условия вызвали особый интерес надзорного ведомства.

В саратовском управлении СК завели уголовное дело по статье о халатности, но обвинения никому так и не предъявили. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и его обстоятельствах.

Ранее на невыносимые условия жизни пожаловались собственники векового дома в поселке Вырица Ленобласти. Деревянный дом 1917 года постройки хоть и не причислен к аварийным, но пребывает в ветхом состоянии. В нем не предусмотрены центральное водоснабжение и канализация, а с приходом осени квартировладельцы массово покидают дом — за 107 лет кровлю ни разу не ремонтировали.