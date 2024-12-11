Части московских врачей вдвое увеличили ежемесячные выплаты

Ракова: 104 специалиста получили статус «Московский врач» по новым правилам

Первые 104 медицинских специалиста получили почетный статус «Московский врач» по новым правилам, упрощающим процедуру подачи заявки. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, проект вызвал большой интерес со стороны столичных врачей. Теперь в нем могут принять участие представители 48 медицинских специальностей. После изменения процедуры подачи заявок их число приблизилось к трем тысячам, а в оценочных мероприятиях приняли участие свыше 1400 врачей. Кроме того, размер дополнительной ежемесячной выплаты почетным врачам увеличили вдвое, и теперь она составляет 30 тысяч рублей. «Важно, что по новой процедуре учитываются в том числе достигнутые практические результаты работы конкретного специалиста, а не только его теоретические знания и практические навыки. Врачу не требуется самостоятельно собирать информацию о своей профессиональной деятельности — это будет сделано на основании объективных данных из ЕМИАС», — объяснила Ракова.

Новые правила подачи заявки для получения статуса «Московский врач» начали действовать с 2024 года. Теперь для проверки практических навыков и теоретических знаний врачей используются оценочные средства, полностью переработанные при участии представителей профессионального медицинского сообщества столицы. Претенденты проходят компьютерное тестирование, а также демонстрируют практические навыки по своей специальности. Также им предлагаются ситуационные задачи на клиническое мышление. Помимо этого, учитываются объективные показатели деятельности врача.

Оценочные процедуры проходят с использованием уникального оборудования и под наблюдением экспертной комиссии, включающей главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения Москвы. В случае неудачи кандидат сможет повторно пройти тестирование через шесть месяцев. При этом успешно завершенные этапы будут уже засчитаны.

Проект «Московский врач» стартовал в 2017 году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина с целью повышения престижа профессии и создания дополнительной мотивации для врачей. В настоящее время этот почетный статус присвоен более чем 1800 врачам по 36 специальностям.