Экс-гендиректор российского завода получил четыре года условно по делу о педофилии

В Челябинске осудили на 4 года условно экс-главу комбината по делу о педофилии

В Челябинске суд приговорил к четырем годам условно бывшего гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского по делу о педофилии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 73-летний Ходоровский был арестован в июне, а в ноябре отпущен под домашний арест, после того как заключил досудебное соглашение.

В отношении него и других граждан были возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних по статье 135 УК РФ («Развратные действия»). Кроме того, по делу Ходоровского задержали его помощницу. Девушка могла предоставлять обвиняемому несовершеннолетних девочек. Она дала показания против главы завода.