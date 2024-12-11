Российская прокуратура отказалась от комментариев по условному приговору за педофилию

Прокуратура отказалась комментировать условный приговор главе ЧМЭК за педофилию

Экс-гендиректор российского завода получил четыре года условно по делу о педофилии

Начало событий в новости Экс-гендиректор российского завода получил четыре года условно по делу о педофилии

Челябинская прокуратура отказалась комментировать условный приговор бывшему гендиректору Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павлу Ходоровскому, осужденному за педофилию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Представители надзорного ведомства не стали отвечать на соответствующий вопрос журналистов после оглашения судом своего решения.

Ходоровский заключил досудебное соглашение со следствием, благодаря чему отделался мягким наказанием — четыре года лишения свободы условно. Он рассказал следователям о других влиятельных лицах, причастных к совращению малолетних.

73-летний Ходоровский был арестован в июне, а в ноябре отпущен под домашний арест в связи с активным сотрудничеством со следствием.

В отношении него и других граждан были возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Кроме того, по делу Ходоровского задержали его помощницу. Девушка могла предоставлять обвиняемому несовершеннолетних девочек. Она дала показания против главы завода.