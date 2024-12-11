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17:17, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Известный шеф-повар оценил развитие ресторанного бизнеса в России

Ивлев сравнил развитие ресторанного бизнеса в России со сборной по футболу
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Константин Ивлев

Константин Ивлев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев сравнил развитие ресторанного бизнеса в России со сборной по футболу. Его слова приводит портал «Страсти».

По его мнению, ресторанный бизнес в стране не подвергся никаким изменениям в 2024 году. Так, в заведениях с дорогим интерьером по-прежнему подают еду, которую можно попробовать в обычной столовой. Ивлев подчеркнул, что это связано с нехваткой персонала, низкими зарплатами и ростом арендной ставки.

«Людей богатых не стало. Среднего класса стало больше. Ниже среднего стало еще больше. Кто-то работает в файн-дайнинге (Fine Dining, люксовые заведения с высоким уровнем обслуживания — прим. "Ленты.ру"), кто-то в классическом стиле. Все по-разному. Ресторанный бизнес в России развивается как сборная России по футболу», — заключил он.

Ранее Ивлев заявил, что считает Москву лучшим городом на планете.

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