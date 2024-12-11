Долги россиян за «коммуналку» спрогнозировали

Экономист Балынин: за 2024 год россияне задолжают за ЖКУ 825 млрд руб.

По итогам 2024 года задолженность россиян по жилищно-коммунальным услугам составит 825 миллиардов рублей. Соответствующий прогноз «Газете.Ru» сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его наблюдениям, задолженность по оплате «коммуналки» в стране постепенно снижается. При этом, как отмечает эксперт, лишь 3 процента неоплаченных счетов можно оправдать сложной жизненной ситуацией — другие же просто связаны с недисциплинированностью потребителей. «Эти данные, конечно, подталкивают к тому, чтобы поставщики услуг ответственнее подходили к работе с задолженностью, используя все предусмотренные законодательством инструменты, в том числе и взыскание в судебном порядке», — добавил Балынин.

В качестве стимула для своевременной оплаты ЖКУ экономист предлагает ввести 1-процентную скидку при проведении платежа до 10 числа месяца. А если потребитель соблюдал сроки оплаты на протяжении всего года, то награждать его 5-процентным кешбэком. Вдобавок Балынин считает необходимым запустить в медиа социальную рекламу, которая бы подчеркивала важность своевременной оплаты «коммуналки», и даже провести в школах урок на соответствующую тему.

Ранее в Госдуме разработали проект закона о взыскании долгов за ЖКУ во внесудебном порядке. По задумке авторов, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации благодаря исполнительной надписи от нотариуса смогут напрямую обращаться к судебным приставам для взыскания долга.