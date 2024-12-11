Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:15, 11 декабря 2024Экономика

Долги россиян за «коммуналку» спрогнозировали

Экономист Балынин: за 2024 год россияне задолжают за ЖКУ 825 млрд руб.
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2024 года задолженность россиян по жилищно-коммунальным услугам составит 825 миллиардов рублей. Соответствующий прогноз «Газете.Ru» сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его наблюдениям, задолженность по оплате «коммуналки» в стране постепенно снижается. При этом, как отмечает эксперт, лишь 3 процента неоплаченных счетов можно оправдать сложной жизненной ситуацией — другие же просто связаны с недисциплинированностью потребителей. «Эти данные, конечно, подталкивают к тому, чтобы поставщики услуг ответственнее подходили к работе с задолженностью, используя все предусмотренные законодательством инструменты, в том числе и взыскание в судебном порядке», — добавил Балынин.

В качестве стимула для своевременной оплаты ЖКУ экономист предлагает ввести 1-процентную скидку при проведении платежа до 10 числа месяца. А если потребитель соблюдал сроки оплаты на протяжении всего года, то награждать его 5-процентным кешбэком. Вдобавок Балынин считает необходимым запустить в медиа социальную рекламу, которая бы подчеркивала важность своевременной оплаты «коммуналки», и даже провести в школах урок на соответствующую тему.

Ранее в Госдуме разработали проект закона о взыскании долгов за ЖКУ во внесудебном порядке. По задумке авторов, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации благодаря исполнительной надписи от нотариуса смогут напрямую обращаться к судебным приставам для взыскания долга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Правительство Украины начало работу в Германии

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

      Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

      Нехватку складов в России объяснили

      В российском регионе из здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

      Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

      Еще одна страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше