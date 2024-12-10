В Госдуме подготовили законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ

«Ъ»: в ГД подготовили законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ

Комитет Государственной Думы (ГД) по законодательству поддержал законопроект о возможности взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во внесудебном порядке, сообщает газета «Коммерсант». Первое чтение документа запланировано на 12 декабря.

Проект направлен на снижение задолженности за ЖКУ, а также на уменьшение нагрузки на суды. Суть механизма заключается в том, что у управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций появится возможность получать у нотариусов исполнительную надпись — особую отметку на договоре о предоставлении ЖКУ, что, в свою очередь, позволит обращаться к судебным приставам для взыскания долга. Для этого нотариусу необходимо предоставить расчет задолженности, сам договор (в котором должна быть указана возможность взыскания долга подобным образом), а также заявление об отсутствии судебного спора с должником.

Нотариус должен проверить, является ли должник собственником или пользователем жилья с задолженностью, а затем уведомить его о предъявленном требовании. У должника будет семь дней на возражения или добровольное исполнение, — в противном случае будет сделана исполнительная надпись. При этом оспорить ее можно будет в суде в течение трех месяцев.

В отзыве на инициативу правительство в целом ее поддержало, однако при условии «существенной доработки». Так, семидневный срок для добровольного исполнения или выдвижения возражений сочли недостаточным.

Ранее заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с жильем, поскольку в последние два года участились случаи мошенничества.

