Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:00, 10 декабря 2024Экономика

В Госдуме подготовили законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ

«Ъ»: в ГД подготовили законопроект о внесудебном взыскании долгов за ЖКУ
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Комитет Государственной Думы (ГД) по законодательству поддержал законопроект о возможности взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во внесудебном порядке, сообщает газета «Коммерсант». Первое чтение документа запланировано на 12 декабря.

Проект направлен на снижение задолженности за ЖКУ, а также на уменьшение нагрузки на суды. Суть механизма заключается в том, что у управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций появится возможность получать у нотариусов исполнительную надпись — особую отметку на договоре о предоставлении ЖКУ, что, в свою очередь, позволит обращаться к судебным приставам для взыскания долга. Для этого нотариусу необходимо предоставить расчет задолженности, сам договор (в котором должна быть указана возможность взыскания долга подобным образом), а также заявление об отсутствии судебного спора с должником.

Нотариус должен проверить, является ли должник собственником или пользователем жилья с задолженностью, а затем уведомить его о предъявленном требовании. У должника будет семь дней на возражения или добровольное исполнение, — в противном случае будет сделана исполнительная надпись. При этом оспорить ее можно будет в суде в течение трех месяцев.

Материалы по теме:
«Они пошли на рискованный шаг» Цены на квартиры растут. Как россияне нашли способ сэкономить миллионы на их покупке?
«Они пошли на рискованный шаг»Цены на квартиры растут. Как россияне нашли способ сэкономить миллионы на их покупке?
7 октября 2024
Кому положены социальные выплаты в 2024 году? Какие меры поддержки могут получить семьи и как их оформить
Кому положены социальные выплаты в 2024 году?Какие меры поддержки могут получить семьи и как их оформить
1 октября 2024

В отзыве на инициативу правительство в целом ее поддержало, однако при условии «существенной доработки». Так, семидневный срок для добровольного исполнения или выдвижения возражений сочли недостаточным.

Ранее заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с жильем, поскольку в последние два года участились случаи мошенничества.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      Во Франции остались недовольны реконструкцией Нотр-Дама

      Крокодил растерзал женщину на глазах у ее коллеги

      Не состоящие в отношениях люди перечислили главные бонусы одиночества

      Американский сенатор обратился к властям со срочным требованием по Сирии

      Зеленский назвал приоритет для ВСУ

      На Западе заявили о беспокойстве из-за свержения Асада

      Россиянин побывал в Японии и раскрыл истинное отношение местных к русским

      Премьер Канады пообещал ответить Трампу в случае введения пошлин

      В ДНР рассказали о попавших в рабство российских пленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше