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07:36, 9 декабря 2024Экономика

В России захотели временно блокировать средства от продажи квартиры

В России решили ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Globallookpress.com

В России захотели ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, направленное на имя главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

В документе парламентарий предложила на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с жильем, поскольку в последние два года участились случаи мошенничества. В соответствии со схемой обмана, получившей название «продавец под влиянием», аферисты по телефону убеждают собственника недвижимости якобы принять участие в какой-либо операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим сотрудникам силовых органов.

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