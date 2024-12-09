В России захотели временно блокировать средства от продажи квартиры

В России решили ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости

В России захотели ввести временную блокировку средств от продаж недвижимости. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, направленное на имя главы Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной.

В документе парламентарий предложила на семь дней блокировать средства от продажи квартиры или дома, чтобы проверить действительность сделки с жильем, поскольку в последние два года участились случаи мошенничества. В соответствии со схемой обмана, получившей название «продавец под влиянием», аферисты по телефону убеждают собственника недвижимости якобы принять участие в какой-либо операции, чтобы помочь своими действиями ФСБ или другим сотрудникам силовых органов.