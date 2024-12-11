«Контрактники пытались съесть свои документы». Ветеран войны в Чечне — о плене и поездках матерей срочников к боевикам

Ветеран войны в Чечне рассказал о плене и поездках солдатских матерей к боевикам

Матерям срочников, попавших в плен во время первой войны в Чечне, приходилось самим искать их и возвращать домой. Женщины тратили последние деньги на поездки по чеченским селам и добывали информацию о своих детях через местных жителей. О плене и поездках солдатских матерей к боевикам «Ленте.ру» рассказал бывший срочник, попавший в чеченский плен в начале войны.

Валерия (имя изменено) направили в Чечню в 1995 году. Он попал в плен в селе Шатой на юге республики 14 декабря 1995 года. По его мнению, это произошло из-за того, что один из офицеров оказался предателем. Вместе с Валерием к боевикам попали контрактники.

Ехали в машине молча, только контрактники пытались съесть или уничтожить свои документы, чтобы никто не узнал, что они по контракту. Это было бесполезно — боевики уже доподлинно знали, кто, как и когда призвался, где служил. Всю подноготную о нас и так знали Валерий ветеран войны в Чечне

По словам ветерана, старейшины поселка, куда привезли пленных российских военнослужащих, выступили за то, чтобы срочников никто не трогал. Так и произошло, однако впоследствии боевики увезли всех контрактников и пять или шесть срочников. Дальнейшая их судьба неизвестна: либо боевики с ними расправились, либо пленные попали под обстрел со стороны федеральных сил, когда рыли окопы для чеченцев.

Для срочников было требование, чтобы только кто-то из родных приехал и забрал их. А для контрактников ничего не озвучивалось. Совсем не говорили, будут ли менять, отпускать. Но заставили нас писать письма под диктовку, которые сами отправляли родителям. Так мать и узнала, что я попал в плен Валерий ветеран войны в Чечне

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Как матери спасали срочников

Солдаты писали письма родным, в которых сообщали, что находятся в плену и что их могут отпустить при условии, если их заберут. Первые женщины, рассказал Валерий, прибыли за своими сыновьями напрямую в Шатой еще до Нового года.

Мы в этой деревне так и оставались, пока постепенно не стали приезжать мамы — то за одним приехала, то за другим. Матери приезжали сразу напрямую в Шатой. Как они находили нас — не знаю, ничего ведь не говорили. Для срочников было требование, чтобы только кто-то из родных приехал и забрал их. А для контрактников ничего не озвучивалось. Совсем не говорили, будут ли менять, отпускать. Но заставили нас писать письма под диктовку, которые сами отправляли по родителям. Так мать и узнала, что я попал в плен Валерий ветеран войны в Чечне

Валерий пробыл в плену более полугода — его мать приехала за ним только летом. Ей не сразу удалось забрать сына — с января до июля она ездила в военкомат и по воинским частям. Для поездок ей приходилось занимать деньги.

«Моя мать все через местных выясняла — где и что, куда обратиться. Приезжала за мной два раза. Первый раз еще в январе — понадеялась, что начальство ей поможет, но в итоге месяц прожила в Ханкале и ничего толком не решилось. Деньги закончились — вернулась домой. Назанимала еще и через время опять вернулась», — вспоминает бывший срочник.

Фото: Юрий Тутов / РИА Новости

Первый раз он встретился с матерью возле села Шатой, куда его привезли боевики. Через неделю после этого Валерия отпустили домой. Он рассказал, что среди руководства не было никого, кто хотел бы ехать за пленными российскими солдатами. Никто даже не узнавал, где они находятся.

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Первая чеченская война началась 11 декабря 1994 года, в этот день президент России Борис Ельцин подписал указ о введении войск в республику. Этому предшествовал период фактической независимости в Чечне, которая не была признана ни одной страной мира. Сепаратисты устанавливали свои законы, проводились этнические чистки среди не чеченского населения.

Боевые действия в Чечне и приграничных регионах Северного Кавказа после ввода федеральных войск продолжались почти два года — до 31 августа 1996-го.