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12:10, 11 декабря 2024Бывший СССР

На Украине признали неспособность самостоятельно обеспечить ВСУ

Министр финансов Марченко: Украина не способна самостоятельно обеспечить ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Киев не способен самостоятельно обеспечить нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это признал украинский министр финансов Сергей Марченко в интервью испанской газете El País.

«Нам невозможно содержать такую сильную армию, используя только собственные ресурсы. Сейчас мы тратим более 26 процентов ВВП на военную кампанию», — сказал он.

Глава Минфина призвал западные страны предоставлять больше современного вооружения, чтобы ВСУ стали сильными. По его словам, Украина понесла значительные потери, поэтому ей необходимо пополнить военные запасы. Киеву нужны от союзников обязательства по поставкам вооружения, а также доступ к современным ракетам и системам противовоздушной обороны.

Ранее Марченко заявил, что Украине хватит средств на половину 2025 года, если Вашингтон прекратит предоставлять помощь. Помимо этого, он отметил, что у Киева должен быть план по созданию условий для сотрудничества с администрацией нового избранного президента США Дональда Трампа.

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