На Украине признали неспособность самостоятельно обеспечить ВСУ

Министр финансов Марченко: Украина не способна самостоятельно обеспечить ВСУ

Киев не способен самостоятельно обеспечить нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это признал украинский министр финансов Сергей Марченко в интервью испанской газете El País.

«Нам невозможно содержать такую сильную армию, используя только собственные ресурсы. Сейчас мы тратим более 26 процентов ВВП на военную кампанию», — сказал он.

Глава Минфина призвал западные страны предоставлять больше современного вооружения, чтобы ВСУ стали сильными. По его словам, Украина понесла значительные потери, поэтому ей необходимо пополнить военные запасы. Киеву нужны от союзников обязательства по поставкам вооружения, а также доступ к современным ракетам и системам противовоздушной обороны.

Ранее Марченко заявил, что Украине хватит средств на половину 2025 года, если Вашингтон прекратит предоставлять помощь. Помимо этого, он отметил, что у Киева должен быть план по созданию условий для сотрудничества с администрацией нового избранного президента США Дональда Трампа.