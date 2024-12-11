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00:30, 11 декабря 2024Из жизни

Найден рассекреченный отчет Пентагона о переселении душ

В соцсетях получил популярность рассекреченный отчет Пентагона о переселении душ
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Отчет о переселении душ, подготовленный Пентагоном в 1983 году и рассекреченный спустя 20 лет, получил вирусную популярность в соцсетях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Автору отчета, лейтенанту-полковнику армии США Уэйну М. Макдоннеллу, было поручено разобраться, чем именно занимаются в негосударственном институте Монро, работавшем в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния. К тому времени американская армия несколько лет сотрудничала с этим институтом и направляла туда военнослужащих для обучения.

В отчете Макдоннелл описывает проект «Врата», над которым работали в институте Монро. Его участники стремились достичь измененного состояния сознания, якобы позволяющего выйти за пределы «физической сферы с тем, чтобы в итоге избавиться даже от ограничений самих времени и пространства».

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Участники проекта «Врата» считали, что реинкарнации существуют и воспоминания людей могут передаваться из прошлой жизни в следующую. «Когда сознание возвращается в Абсолют, оно несет с собой все воспоминания, накопленные им в реальности посредством ощущений», — пишет Макдоннелл в отчете, поясняя, что словом «Абсолют» в институте Монро обозначали мир вне пространства и времени.

Ранее сообщалось, что Пентагон вложил 22 миллиона долларов в поиск волков-оборотней, инопланетян и полтергейста на ранчо предпринимателя Роберта Бигелоу в американском штате Юта. Проект продолжался с 2008 по 2011 год и завершился неудачей. Оборотней не нашли.

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