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21:11, 11 декабря 2024Мир

Нидерланды объяснили цель новых санкций против России

МИД Нидерландов: новые санкции ЕС нацелены на теневой флот России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) нацелен на «теневой флот» России, объяснил глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп в социальной сети X.

«Я приветствую принятие ЕС 15-го пакета санкций против России. Этот пакет нацелен на теневой флот России», — пояснил он.

Велдкамп отметил, что в санкционный список также добавили новых физических лиц и организации.

Ранее сообщалось, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России войдут суда из третьих стран, которые задействованы в перевозке российских грузов, в первую очередь нефти, в обход правил. Официально новые ограничительные меры утвердят на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, а коснутся они почти 30 организаций, более 50 физических лиц и 45 танкеров. Целью новых ограничений названо ослабление поддержки Москвы со стороны третьих государств.

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