ОПЕК спрогнозировала новое падение спроса на нефть

ОПЕК: в 2024 году спрос на нефть снизится еще на 210 тысяч баррелей в сутки

ОПЕК вновь снизила прогноз по спросу на нефть в 2024 году. Об этом сообщается в отчете картеля.

Согласно этому документу, в 2024 году мировой спрос на нефть упадет еще на 210 тысяч баррелей в сутки, до 1,6 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эксперты организации полагают, что в 2024 году спрос на нефть в среднем составит 103,82 барреля в сутки.

Как отмечает издание Bloomberg, картель снижает прогнозы уже пятый месяц подряд. Тем не менее признание ухудшающейся ситуации на рынке оказалось запоздавшим. Цены на нефть упали на 17 процентов с начала июля. Между тем поставки из стран-конкурентов ОПЕК растут, а фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около 73 долларов за баррель, что слишком мало для Саудовской Аравии и многих других членов коалиции, чтобы покрыть государственные расходы.

При этом прогнозы ОПЕК все равно остаются более оптимистичными, чем у экспертов Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Международного энергетического агентства.

Ранее появился прогноз об обвале рынка нефти из-за массового перехода китайцев на электромобили. Между тем на КНР в настоящее время приходится 41 процент мирового роста спроса на нефть. Есть мнение, что пик импорта нефти в Китай выпадет на 2025 год, а затем пойдет на спад.