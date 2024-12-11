Полицейские приняли за пьяного россиянина с приступом и попали под следствие

Во Владикавказе силовики доставили в отдел мужчину с приступом, возбуждено дело

Во Владикавказе возбуждено уголовное дело против полицейских, которые доставили в отдел 54-летнего местного жителя с приступом, приняв его за пьяного. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовиков обвиняют в превышении полномочий. 10 сентября во время движения у мужчины по имени Якоб случился приступ, он попытался быстро припарковаться и зацепил чужую машину. На место аварии прибыл патруль ГАИ, который проигнорировал жалобы водителя на плохое самочувствие. Решив, что он пьян, силовики увезли его в отдел полиции.

Там Якобу стало еще хуже, полицейские вызвали ему скорую помощь, однако врачи написали в документах диагноз «наркотическая кома» и отказ пациента от госпитализации. После их ухода мужчина упал на пол, после чего вторая скорая помощь увезла его в больницу. Там не смогли его спасти.

9 декабря сообщалось, что суд приговорил к 7,5 года лишения свободы бывшего полицейского из Махачкалы Ислама Атавова за пытки задержанного Курбана Далгатова, который не смог пережить их последствия.