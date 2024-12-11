Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:51, 11 декабря 2024Мир

Путин заявил о способности Си Цзиньпина смотреть в будущее

Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который может смотреть в будущее
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Brics-Russia2024 / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина «человеком, который может смотреть в будущее». Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Это человек, который смотрит в будущее. Это я могу сказать совершенно определенно во взаимной работе с ним», — таким образом Путин описал китайского лидера, выступая на международной конференции AI Journey.

Российский президент подчеркнул, что регулярно общается с Си Цзиньпином и знает о его отношении к инновациям, в том числе к искусственному интеллекту.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии соперничества между Россией и Китаем. По словам российского лидера, привлекательность идей Си Цзиньпина состоит в том, что КНР не стремится к доминированию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по аэродрому в Таганроге шестью дальнобойными ракетами ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку

      В российском городе иностранца осудили на семь лет за домогательства к маленькой девочке

      Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

      Продовольственная инфляция в России ускорила рост

      Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2030 года

      Священник упал на машине с 20-метровой высоты и сам смог выбраться из-под обломков

      МВД возбудило уголовное дело из-за угроз российскому военкору Роману Сапонькову

      46-летняя Ани Лорак похвасталась кубиками пресса на фото из спортзала

      Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

      Опытный пилот объяснил происхождение таинственных звуков на борту самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше