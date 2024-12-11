Путин заявил о способности Си Цзиньпина смотреть в будущее

Путин назвал Си Цзиньпина человеком, который может смотреть в будущее

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина «человеком, который может смотреть в будущее». Слова российского лидера приводит ТАСС.

«Это человек, который смотрит в будущее. Это я могу сказать совершенно определенно во взаимной работе с ним», — таким образом Путин описал китайского лидера, выступая на международной конференции AI Journey.

Российский президент подчеркнул, что регулярно общается с Си Цзиньпином и знает о его отношении к инновациям, в том числе к искусственному интеллекту.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии соперничества между Россией и Китаем. По словам российского лидера, привлекательность идей Си Цзиньпина состоит в том, что КНР не стремится к доминированию.