Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:35, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали совет для эффективного снижения холестерина

Врач Агапкин заявил, что творог снижает уровень «плохого» холестерина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал россиянам совет для эффективного снижения холестерина. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление творога снижает уровень «плохого» холестерина. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что метионин — аминокислота, которая содержится в твороге — обладает липотропным действием и положительно влияет на функцию печени, в том числе приводит к снижению уровня холестерина.

Ранее Агапкин раскрыл россиянам распространенное заблуждение об инфаркте и инсульте. Медик опроверг мнение о том, что животные жиры запрещены к употреблению пациентам, перенесшим эти недуги.

До этого врач общей практики Александр Мясников предупредил, что плохой сон провоцирует рост уровня «плохого» холестерина. Он отметил, что нарушенный сон также связывают с повышением риска развития онкологических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила о возможности свержения Лукашенко

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше