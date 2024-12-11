Россиянам дали совет для эффективного снижения холестерина

Врач Агапкин заявил, что творог снижает уровень «плохого» холестерина

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал россиянам совет для эффективного снижения холестерина. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что употребление творога снижает уровень «плохого» холестерина. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что метионин — аминокислота, которая содержится в твороге — обладает липотропным действием и положительно влияет на функцию печени, в том числе приводит к снижению уровня холестерина.

Ранее Агапкин раскрыл россиянам распространенное заблуждение об инфаркте и инсульте. Медик опроверг мнение о том, что животные жиры запрещены к употреблению пациентам, перенесшим эти недуги.

До этого врач общей практики Александр Мясников предупредил, что плохой сон провоцирует рост уровня «плохого» холестерина. Он отметил, что нарушенный сон также связывают с повышением риска развития онкологических заболеваний.