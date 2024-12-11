Россиянам рассказали о пользе холодца

Диетолог Соломатина: холодец полезен для костей и головного мозга

Полезные свойства холодца зависят от вида мяса, использованного при его приготовлении, рассказала диетолог Елена Соломатина. Полезные свойства этой популярной новогодней закуски она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, холодец из куриного бульона организм перерабатывает легче всего, а свиной получается более жирным, чем говяжий. «Учитывая эти обстоятельства, человек должен выбрать, какой вариант бульона будет оптимальным для него», — отметила диетолог.

Она добавила, что холодец содержит коллаген, полезный для сосудов и костей. При этом Соломатина уточнила, что чем дольше варится бульон, тем лучше организм усваивает коллаген. Кроме того, в этом блюде содержится глицин, улучшающий мозговую деятельность и помогающий концентрировать внимание.

«Полезной закуской его можно считать, если увлекаться им в правильных количествах. Поэтому больше 200 граммов есть нежелательно», — добавила Соломатина.

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