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16:13, 11 декабря 2024Силовые структуры

Российские подростки по заказам наркоторговцев поджигали дома должников

В Воронеже полиция задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Воронеже полиция задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по области.

По данным ведомства, в сентябре в полицию поступили обращения от граждан об уничтожении имущества. Трое подростков получали через мессенджер задания от наркоторговцев на поджог дверей квартир и калиток домов должников. За это им платили от 10 до 15 тысяч рублей.

Полицейскими задержаны 17-летний и двое 18-летних юношей. На допросе они сознались в содеянном. В отношении них возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двоих россиян приговорили к девяти годам за поджог на железной дороге.

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