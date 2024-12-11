Российские подростки по заказам наркоторговцев поджигали дома должников

В Воронеже полиция задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев

В Воронеже полиция задержала подростков за поджоги по заказу наркоторговцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по области.

По данным ведомства, в сентябре в полицию поступили обращения от граждан об уничтожении имущества. Трое подростков получали через мессенджер задания от наркоторговцев на поджог дверей квартир и калиток домов должников. За это им платили от 10 до 15 тысяч рублей.

Полицейскими задержаны 17-летний и двое 18-летних юношей. На допросе они сознались в содеянном. В отношении них возбуждены уголовные дела, по которым им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двоих россиян приговорили к девяти годам за поджог на железной дороге.