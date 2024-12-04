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12:39, 4 декабря 2024Силовые структуры

Двоих россиян приговорили к девяти годам за поджог на железной дороге

В Петербурге двое мужчин приговорены к 9 годам за поджог на железной дороге
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил двоих местных жителей к девяти годам лишения свободы за поджог релейного шкафа на железнодорожной станции «Старая Деревня». Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Первые три года они будут в тюрьме, а остальное время в колонии строгого режима. Их признали виновными по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Фигуранты в содеянном раскаялись. Прокурор запрашивал для каждого 12 с половиной лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2023 году один из осужденных увидел сообщение с предложением совершить поджог релейного шкафа за восемь тысяч рублей. Ему это идея понравилась, и он решил привлечь к преступлению своего знакомого. Куратор прислал им список станций и мест, где можно совершить диверсию. Выбрав станцию, мужчины приобрели все необходимое в магазине и изготовили горючую смесь, с помощью которой подожгли релейный шкаф.

3 мая 2023 года мужчины подожгли наружную поверхность корпуса и внутреннюю аппаратурную систему шкафа. От воздействия открытого пламени и высокой температуры был поврежден рядом стоящий релейный шкаф. Ущерб от их действий оценили почти в 600 тысяч рублей. Мужчины сняли преступление на видео, получили восемь тысяч рублей и поделили деньги.

Ранее Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Украины за диверсию на железной дороге.

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