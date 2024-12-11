Российский Минфин пообещал контрмеры из-за глобальной налоговой реформы

Минфин изучит налоговую отчетность холдингов с российскими головными компаниями

Российский Минфин оценит необходимость налоговых изменений в связи с глобальной реформой под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Pillar 2 к середине 2025 года. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит РБК.

Представитель министерства пообещал, что будут приняты контрмеры, если окажется, что российские компании должны платить налог «с российской налоговой базы не в России». Сазонов рассказал, что по итогам 2024 года министерство изучит декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar 2. Ожидается, что к середине будущего года будет принято решение, нужна ли российскому налоговому законодательству донастройка и в каком виде.

Глобальная налоговая реформа, о которой идет речь, стартовала в 2021 году. Она объединяет Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. В рамках Pillar 2 предлагается ввести минимальную эффективную ставку корпоративного налога, а также определить единые правила расчета такого налога для международных групп компаний. Минимальная ставка налога на прибыль составит 15 процентов. Если в какой-либо из юрисдикций она окажется ниже минимального значения, то доплатить недостающий налог придется в стране нахождения материнской компании.

А коснуться это может компаний, входящих в состав транснациональных холдингов с годовым оборотом более 750 миллионов евро.