Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:47, 11 декабря 2024Россия

Российский военный заявил о получении ВСУ приказов на жестокие расправы над жителями

Морпех Гранит: ВСУ получают от командования приказы на расправы над жителями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают от командования группировки приказы на жестокие расправы с мирными жителями на подконтрольных территориях. Об этом рассказал командир батальона полка морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Гранит, его цитирует ТАСС.

«Есть из материалов перехватов информация, что есть у них здесь такой оперативный дежурный, Звериный [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — рассказал военный.

Материалы по теме:
«Люди находятся в шоковом состоянии» Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
«Люди находятся в шоковом состоянии»Как живет Курск, ставший прифронтовым городом?
25 ноября 2024
«Беспрецедентный шаг» Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
«Беспрецедентный шаг»Как в России ответили на разрешение Украине бить дальнобойными ракетами?
18 ноября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024

По его словам, оперативный дежурный приказывает военнослужащим расправляться с местными максимально жестокими способами.

Депутат Госдумы Николай Иванов ранее заявлял, что солдаты ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области. По его словам, разрушено или пришло в негодность из-за действий украинских войск 1112 километров автомобильных дорог, 36 мостов, 1366 предприятий и 400 объектов соцсферы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

      Названа доля льготной ипотеки на российском рынке

      Волонтер рассказала о выжженных ВСУ лесах в Курской области

      Стало известно о стараниях Киева сдержать линию обороны у Купянска

      В Болгарии назвали условие прекращения транзита российского газа

      Российский военный заявил о получении ВСУ приказов на жестокие расправы над жителями

      На Западе заметили потрясение руководства Ирана из-за ситуации в Сирии

      Российские военные взяли в плен около 500 военных ВСУ в Курской области

      Водитель на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК украинца

      В Белоруссии запретили российскую гречку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше