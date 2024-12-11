Российский военный заявил о получении ВСУ приказов на жестокие расправы над жителями

Морпех Гранит: ВСУ получают от командования приказы на расправы над жителями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают от командования группировки приказы на жестокие расправы с мирными жителями на подконтрольных территориях. Об этом рассказал командир батальона полка морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Гранит, его цитирует ТАСС.

«Есть из материалов перехватов информация, что есть у них здесь такой оперативный дежурный, Звериный [его] позывной. Очень часто в перехватах проходит такая информация, что он приказывает расправляться с мирными жителями», — рассказал военный.

По его словам, оперативный дежурный приказывает военнослужащим расправляться с местными максимально жестокими способами.

Депутат Госдумы Николай Иванов ранее заявлял, что солдаты ВСУ устроили пыточные камеры в домах жителей Суджанского района Курской области. По его словам, разрушено или пришло в негодность из-за действий украинских войск 1112 километров автомобильных дорог, 36 мостов, 1366 предприятий и 400 объектов соцсферы.