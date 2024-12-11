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20:58, 11 декабря 2024Мир

Шольц признался в поддержке Украины ради денег

Шольц: Германия оказывает помощь Украине ради экономической выгоды
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Германия оказывает помощь Украине ради экономической выгоды, так как финансовые вложения после конфликта окупят все издержки. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе германо-украинского экономического форума в Берлине, передает Reuters.

«После конфликта мы увидим на Украине такие темпы роста и возможности развития, которые мы наблюдали разве что в странах Центральной и Восточной Европы, вступивших в ЕС за последние два десятилетия (...) Я хотел бы видеть нечто подобное и в отношении Украины. Именно поэтому мы поддерживаем [Украину]», — рассказал глава немецкого правительства.

Шольц также добавил, что в каждом из примеров «экономического чуда» стран Центральной и Восточной Европы особую роль играли немецкие деньги. По его словам, поставка вооружений позволила нарастить торговый оборот двух стран.

Ранее Шольц направил в бундестаг запрос о доверии ему в качестве главы немецкого правительства. Кроме того, политик опубликовал фотографию, на которой он подписывает заявку на вотум о доверии на имя председателя бундестага Бербель Бас.

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