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13:16, 11 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

NEWS.ru: ВСУ запустили ракету «Паляница» по Таганрогу из Днепра
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, запустили новую ракету-дрон «Паляница» по Таганрогу из Днепра (старое название Днепропетровск, — прим. «Ленты.ру»). Место запуска новой ракеты стало известно из сообщения портала NEWS.ru в Telegram.

В беседе с порталом политолог Василий Дандыкин предположил, что удар по югу России был нанесен украинскими войсками из Днепропетровска или из Харьковской области. Он также добавил, что удар по российскому городу мог быть нанесен из другого оружия.

«У них есть какая-то баллистика. Они запускали "Гром-2", уже пробовали запускать по Крыму, и "Паляницу" запускали, в том числе», — заявил эксперт.

Украина пыталась атаковать Таганрог в ночь на среду, 11 декабря. Как сообщал врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате удара сгорели 14 автомобилей, повреждения также получило промышленное предприятие. Никто не пострадал.

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