Стало известно о неготовности экономик ЕС к новым санкциям против России

Politico: несколько крупных экономик ЕС не готовы к новым санкциям против России

Несколько государств Европейского союза (ЕС), крупных экономик, продолжают вести бизнес с Россией и не демонстрируют готовности к ужесточению санкций. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Существует заинтересованность нескольких европейских стран, крупных экономик, которые до сих пор продолжают вести бизнес с Россией или на ее территории», — отмечает издание.

Politico также отмечает, что согласование нового пакета санкций затянулось, так как Латвия и Литва применили право вето, чтобы отменить юридические оговорки, которые позволяли западным компаниям продолжать свою деятельность в России, несмотря на введенные ограничения. При этом Германия, Франция и Италия не проявили желания обсуждать данную тему.

Ранее сообщалось, что в 15-й пакет санкций Евросоюза против России войдут суда из третьих стран, которые задействованы в перевозке российских грузов, в первую очередь нефти, в обход правил. Официально новые ограничительные меры утвердят на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, а коснутся они почти 30 организаций, более 50 физических лиц и 45 танкеров. Целью новых ограничений названо ослабление поддержки Москвы со стороны третьих государств.