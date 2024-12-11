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15:53, 11 декабря 2024Мир

В Британии заявили об ослаблении ВСУ

Меркурис: российские войска продвигаются быстрее из-за ослабления ВСУ
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские войска в последнее время продвигаются быстрее из-за ослабления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Они (российские войска — прим. «Ленты.ру») начали продвигаться все быстрее, темпы неуклонно возрастают по мере того, как украинцы становятся слабее и слабее», — отметил Меркурис.

Аналитик подчеркнул, что прошедший ноябрь стал для украинских войск критическим временем, так как «западные СМИ начали признавать колоссальные потери Украины». По словам Меркуриса, на фоне ситуации в рядах ВСУ российские войска становятся все «сильнее и сильнее».

3 декабря военный аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми сообщил, что ВСУ находятся в тяжелом положении из-за продвижения российских войск.

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