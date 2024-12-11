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12:43, 11 декабря 2024Мир

В Минобороны Польши раскритиковали шведское оружие за название

В Минобороны Польши оказались недовольны названием шведских гранатометов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: US Army / Globallookpress.com

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оказался недоволен названием шведских гранатометов «Карл Густав», закупленных для польской армии на сумму 1,6 миллиарда долларов. Его слова передает ТАСС.

«Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатометы "Карл Густав". Тот самый Карл Густав. Я предлагаю изменить название», — сказал глава ведомства, конкретно не объяснив причину своего недовольства.

Оружие назвали в честь шведского короля Карла Х Густава, в 1655 году начавшего войну с Речью Посполитой, в течение которой шведские войска несколько раз брали Варшаву.

В 2022 гранатометы «Карл Густав» заказали США. Оружие должно быть поставлено американской армии в 2024 году.

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