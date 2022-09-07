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США заказали у шведской компании оружие на десятки миллионов долларов

Saab: США заказали шведские гранатометы для американской армии на 82 миллиона долларов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Соединенные Штаты заказали у шведской промышленной компании Saab противотанковые гранатометы «Карл Густав» и противотанковые реактивные гранаты AT4 для американской армии на сумму около 82 миллионов долларов. Они поступят на вооружение в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Компания Saab получила заказ на вооружение "Карл Густав" и системы AT4CS RS для вооруженных сил США​​​. Стоимость заказа составляет 81,8 миллиона долларов США (812,7 миллиона шведских крон), а поставки будут осуществляться в течение 2024 года», — отмечается в документе.

Уточняется, что вооружение будет использоваться Командованием специальных операций США (SOCOM) и Корпусом морской пехоты США.

Как отметил президент подразделения Saab в США, отправляемое «оружие будет и впредь обеспечивать бойцам значительное превосходство при столкновении с бронированными силами угрозы на нынешних и будущих полях сражений».

В августе президент компании Saab Микаэль Йоханссон заявил, что истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen оказались невостребованными.

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Марина Совина
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