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Шведский истребитель Gripen назвали ненужным

Президент Saab Йоханссон рассказал об отсутствии успехов в экспорте истребителей Gripen

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Шведские истребители четвертого поколения JAS 39 Gripen оказались невостребованными. Об отсутствии заказов рассказал президент шведской компании Saab Микаэль Йоханссон. Его слова приводит Military Watch.

Он сообщил, что самолет не соответствует ожиданиям потенциальных заказчиков из-за политических факторов. Поэтому клиентам не нужны JAS 39. Йоханссон подчеркнул, что летные характеристики самолета не повлияли на отсутствие заказов в течение восьми лет.

Издание отмечает, что однодвигательный Gripen по своим характеристикам уступает более тяжелым истребителям. Самолет может нести меньшее количество вооружения, но он проще и дешевле в обслуживании. В 2014 году был заключен контракт на поставку 36 истребителей в Бразилию.

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Базовая версия Gripen совершила первый полет в 1988 году. Модернизированный самолет JAS 39E/F получил новый двигатель General Electric F414G и радар с активной фазированной антенной решеткой.

В августе компания Saab сообщила, что Gripen E впервые применил ракету Meteor класса «воздух-воздух» в ходе испытаний. Боеприпас успешно поразил цель.

В июле издание 19FortyFive предположило, что российский истребитель Су-35 сможет победить JAS 39 Gripen в воздушном сражении.

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Даниил Иринин
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