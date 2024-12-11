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18:16, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Минюсте Украины рассказали об обсуждении в ЕС снижения возраста мобилизации

Стефанишина: вопрос снижения возраста мобилизации на Украине обсуждался в ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вопрос снижения возраста мобилизации на Украине обсуждали страны из Европейского союза (ЕС). Об этом заявила министр юстиции республики Ольга Стефанишина, передает ТАСС.

«Этот вопрос задавался [партнерами из ЕС] с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе», — рассказала министр.

По ее словам, Украина не может принять эту критику, поскольку в стране нет системы планирования, тренировки и оснащения таких бригад. Стефанишина добавила, что в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и могут поучаствовать страны ЕС.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал власти Украины ввести в стране мобилизацию 18-летних, пообещав, что они будут экипированы.

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