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07:56, 11 декабря 2024Мир

В Пентагоне рассказали об успешном перехвате баллистической ракеты в ходе учений

Пентагон заявил об успешном перехвате баллистической ракеты средней дальности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludmila Pakhomova / Russian Look / Global Look Press

Соединенные Штаты во вторник, 10 декабря, провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Об этом сказано в заявлении Пентагона, пишет РИА Новости.

«Агентство по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами министерства обороны США впервые успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени», — говорится в сообщении.

Как уточняется, для перехвата использовали американскую систему противоракетной обороны Aegis, интегрированную с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. Отмечается, что в ходе испытаний была перехвачена баллистическая ракета средней дальности у побережья острова Гуам.

Ранее США разместили у побережья Гуама атомную подлодку USS Minnesota с дальнобойными крылатыми ракетами Tomahawk. Принадлежащий США, но не входящий в их состав Гуам находится в непосредственной близости с государствами Юго-Восточной Азии, в частности с Тайванем, и морскими границами Китая.

Несколькими днями ранее сообщалось, что эсминец Zumwalt стал первым в составе Военно-морских сил (ВМС) США кораблем, который переоборудовали под гиперзвуковые ракеты. Как написали СМИ, на корабле, находящемся на верфи в Миссисипи, произведена замена артиллерийской башни на ракетную пусковую установку.

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