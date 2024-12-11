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17:22, 11 декабря 2024Силовые структуры

В России осудили экс-помощника президента Всероссийского общества глухих

В Москве осудили экс-помощника президента Всероссийского общества глухих
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве осудили экс-помощника президента Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Пресненский районный суд приговорил Бориса Лебедева к трем годам колонии общего режима. Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось о задержании руководства ВОГ. Причиной стали махинации с принадлежащей организации недвижимостью. Утром 20 февраля силовики забрали на допрос порядка 20 человек, после этого часть людей отпустили, а пятерых руководителей задержали на двое суток.

22 марта 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева за растрату более 50 миллионов рублей.

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