В России осудили экс-помощника президента Всероссийского общества глухих

В Москве осудили экс-помощника президента Всероссийского общества глухих

В Москве осудили экс-помощника президента Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Пресненский районный суд приговорил Бориса Лебедева к трем годам колонии общего режима. Он признан виновным по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Его взяли под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось о задержании руководства ВОГ. Причиной стали махинации с принадлежащей организации недвижимостью. Утром 20 февраля силовики забрали на допрос порядка 20 человек, после этого часть людей отпустили, а пятерых руководителей задержали на двое суток.

22 марта 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева за растрату более 50 миллионов рублей.

