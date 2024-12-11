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12:08, 11 декабря 2024Экономика

В России спрогнозировали заметный рост продаж машин

«Автостат»: в декабре продажи новых автомобилей в России могут вырасти на 5-20 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам декабря 2024 года суммарные объемы продаж новых автомобилей в России могут вырасти на 5-20 процентов в сравнении с ноябрьским показателем. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на прогнозы участников рынка.

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин ожидает рост реализации новых машин в последний месяц года на 5-10 процентов. Подобной динамике, по его словам, будут способствовать в том числе спецпредложения от дилеров, которым необходимо выполнить годовой план, и скидки от самих автопроизводителей.

В свою очередь, глава ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич прогнозирует прирост продаж новых автомобилей в России примерно на 20 процентов. На резкое увеличение реализации, как отметил эксперт, должны повлиять результаты традиционных предновогодних распродаж в связи с большими запасами нераспроданных авто, которые скопились на дилерских складах. Кроме того, на ситуацию повлияет и заметное ослабление курса рубля к доллару, что приведет к росту цен на новые поставки импортных машин. На этом фоне, ожидает аналитик, россияне захотят воспользоваться моментом и успеть приобрести автомобили по «старой» стоимости.

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Директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов заявил о росте контрактования примерно на 12 процентов в начале декабря. По его словам, очередная индексация утильсбора в РФ, которая намечена на 1 января 2025 года, может послужить катализатором и привести к увеличению продаж в последний месяц 2024-го. «Пока картина [продаж новых машин] выглядит неплохо», — резюмировал Иванов.

При этом в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) придерживаются иного мнения по поводу перспектив роста продаж новых автомобилей в декабре. Представители организации ранее призвали граждан не ждать традиционных новогодних скидок в дилерских центрах в конце 2024-го.

В качестве одной из основных причин нежелания отечественных дилеров предоставлять скидки на машины эксперты назвали сложную экономическую ситуацию в стране, которая в итоге привела к заметному росту стоимости автомобилей. На этом фоне, отметили в РОАД, максимум, на что смогут решиться автосалоны, — предоставление клиентам определенных подарков или предложений. Однако ждать масштабных скидочных акций, как это было в предыдущие несколько лет, россиянам в этом году не стоит.

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