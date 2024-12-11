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03:11, 11 декабря 2024Россия

В российском регионе при пожаре сгорели 25 свиней

В Курганской области при пожаре в селе Пьянково сгорели 25 свиней
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В селе Пьянково Курганской области при пожаре на ферме сгорели двадцать пять свиней. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Отмечается, что возгорание на 160 квадратных метрах ликвидировали восемь специалистов и три единицы техники. Предварительная причина пожара в аварийном режиме — сбой в работе электросети.

Ранее в Засвияжском районе Ульяновска сотрудники МЧС спасли из пожара домашних животных. В селе Вырыпаевка загорелись сразу два жилых дома.

Известно, что жильцы горящих домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, менее чем за час пожар был локализован. Спасатели также вывели из хозяйственных построек домашних животных. Еще через десять минут открытое горение полностью ликвидировали.

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