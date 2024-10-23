В Ульяновске из пожара спасли животных

В Засвияжском районе Ульяновска сотрудники МЧС спасли из пожара домашних животных. Подробности происшествия публикует местный портал 73Online.

По информации издания, в селе Вырыпаевка загорелись сразу два жилых дома. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели два здания, существовала угроза перехода огня на соседние жилища и хозяйственные постройки.

Известно, что жильцы горящих домов эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, менее чем за час пожар был локализован. Спасатели также вывели из хозяйственных построек домашних животных. Еще через десять минут открытое горение полностью ликвидировали.

Ранее в октябре в российском регионе спасли котенка, который попал на рыболовный крючок. Животное играло рядом с мальчиком, который разбирал рыболовные снасти. В конце концов в верхнюю губу котенка вонзился крючок, после чего его владелец обратился за помощью к специалистам.