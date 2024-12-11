В США допустили размещение ядерного оружия на Украине

NI: США могут разместить на Украине или в Польше ядерные бомбы из-за «Орешника»

США могут разместить ядерные бомбы B-61 на территории Украины в ответ на применение Россией новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Об этом сообщает журнал The National Interest (NI).

«Идея того, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не состоит в НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался конфликт, этот вариант нельзя отменять», — пишет издание.

NI отмечает, что кандидатом на размещение американского оружия также может стать Польша, потому что, будучи полноправным членом НАТО, она имеет право участвовать в подобных программах обмена. При этом подобный шаг приведет к еще большей эскалации украинского конфликта, указывает журнал.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт на Украине может дойти до применения ядерного оружия.