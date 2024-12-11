Турция допустила применение ядерного оружия в конфликте на Украине

МИД Турции: конфликт на Украине может дойти до применения ядерного оружия

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что украинский конфликт может дойти до применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Анкара видит соответствующие признаки. «Мы видим вероятность того, что война расширится географически и перерастет в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия», — сказал глава ведомства.

Фидан подчеркнул, что турецкая сторона приложит все усилия для завершения конфликта на Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что разговоры американских политиков об ограниченном обмене ядерными ударами с Россией — это опасная игра и приглашение к катастрофе, которой в Москве не хотят.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования ядерного оружия в любом вооруженном конфликте.