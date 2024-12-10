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22:15, 10 декабря 2024Мир

Шольц выступил против применения ядерного оружия в любом вооруженном конфликте

Канцлер ФРГ Шольц выступил против использования ядерного оружия в конфликтах
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования ядерного оружия в любом вооруженном конфликте. Об этом политик написал в соцсети X.

«Награждение Нобелевской премией мира организации по борьбе с ядерным оружием Nihon Hidankyo является важным сигналом, особенно в это время: мы не должны отказываться от нашего сопротивления использованию ядерного оружия», — уточнил он.

Ранее ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин заявил, что США и коллективный Запад должны перестать провоцировать Россию своей политикой по Украине, которая напоминает игру в русскую рулетку с ядерным оружием. По словам Тренина, кризис уже разрешился бы, если бы западные страны не вмешались и не сорвали мирное соглашение в 2022 году.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что разговоры американских политиков об ограниченном обмене ядерными ударами с Россией — это опасная игра и приглашение к катастрофе, которой в Москве не хотят.

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