Shot: контратака ВСУ под Купянском была сорвана близ Лозовой Харьковской области

Подразделения ВС России сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Купянска Харьковской области, передает Telegram-канал Shot.

«Наши бойцы из 1-й танковой армии применили несколько мин ПТМ-1Г, которые были подорваны дистанционно, когда техника ВСУ наехала на них, а затем добили бронемашины и личный состав FPV-дронами», — указано в сообшении.

Отмечается, что в попытке контратаки приняли участие до 25 человек 4-й бригады оперативного назначения ВСУ, в состав самой группы входили танк Т-64, БМП «Шквал» и два пикапа с пехотой.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил: чтобы ВСУ смогли сдержать линию обороны у Купянска в Харьковской области, власти республики постоянно перебрасывают туда свежие силы и не жалеют боеприпасов.

