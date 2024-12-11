Выбрана самая красивая коза России

Подмосковная коза Даринка завоевала титул самой красивой козы в России

Козу из Подмосковья назвали самой красивой в России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Коза Даринка из Луховиц стала победительницей конкурса красоты для коз «КОЗОкрасота», который стартовал в октябре. Организатором конкурса выступила общероссийская платформа Смородина.ру (Смотрим Родину). В конкурсе приняли участие семь коз и один козел из шести регионов страны. Победителя выбрали при помощи общенародного голосования. Титул самой красивой козы завоевала Даринка, коза альпийской породы, проживающая на экоферме «Былинкино» в городском округе Луховицы.

Номинация «Самая красивая» была единственной, но в числе критериев для победы был целый спектр характеристик — в том числе обаяние, фотогеничность и очаровательность. Отдельно оценивали биографию животных, которые предоставляли фермы-участники. В ежедневном рационе Даринки — душистое сено и комбикорм, насыщенный витаминами и микроэлементами. Она вместе с остальными козами соблюдает правильный режим дня. Для сотрудников фермы «Былинкино» Даринка не только королева красоты, но и талисман. Кроме того, у Даринки есть подруга-кошка по имени Былинка.

Ранее сообщалось, что в США завершился конкурс красоты для летучих мышей. В этом году победителем стал волосатохвост со вздорным характером по кличке Хриплый Поттер из штата Орегон.

