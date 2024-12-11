Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:05, 11 декабря 2024Из жизни

Выбрана самая красивая коза России

Подмосковная коза Даринка завоевала титул самой красивой козы в России
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Narong Khueankaew / Shutterstock / Fotodom  

Козу из Подмосковья назвали самой красивой в России. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Коза Даринка из Луховиц стала победительницей конкурса красоты для коз «КОЗОкрасота», который стартовал в октябре. Организатором конкурса выступила общероссийская платформа Смородина.ру (Смотрим Родину). В конкурсе приняли участие семь коз и один козел из шести регионов страны. Победителя выбрали при помощи общенародного голосования. Титул самой красивой козы завоевала Даринка, коза альпийской породы, проживающая на экоферме «Былинкино» в городском округе Луховицы.

Номинация «Самая красивая» была единственной, но в числе критериев для победы был целый спектр характеристик — в том числе обаяние, фотогеничность и очаровательность. Отдельно оценивали биографию животных, которые предоставляли фермы-участники. В ежедневном рационе Даринки — душистое сено и комбикорм, насыщенный витаминами и микроэлементами. Она вместе с остальными козами соблюдает правильный режим дня. Для сотрудников фермы «Былинкино» Даринка не только королева красоты, но и талисман. Кроме того, у Даринки есть подруга-кошка по имени Былинка.

Материалы по теме:
Дачный ответ Как фотографии российской глубинки покорили мир
Дачный ответКак фотографии российской глубинки покорили мир
20 февраля 2020
У кого больше. В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
У кого больше.В Россию пришли гигантские тыквы. Кто их выращивает и как эти люди со страстью бьются за рекорды?
14 апреля 2022

Ранее сообщалось, что в США завершился конкурс красоты для летучих мышей. В этом году победителем стал волосатохвост со вздорным характером по кличке Хриплый Поттер из штата Орегон.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по аэродрому в Таганроге шестью дальнобойными ракетами ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку

      В российском городе иностранца осудили на семь лет за домогательства к маленькой девочке

      Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

      Продовольственная инфляция в России ускорила рост

      Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2030 года

      Священник упал на машине с 20-метровой высоты и сам смог выбраться из-под обломков

      МВД возбудило уголовное дело из-за угроз российскому военкору Роману Сапонькову

      46-летняя Ани Лорак похвасталась кубиками пресса на фото из спортзала

      Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

      Опытный пилот объяснил происхождение таинственных звуков на борту самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше