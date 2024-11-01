Хриплый Поттер стал самой красивой летучей мышью в США

В США победителем конкурса красоты для летучих мышей стал Хриплый Поттер

В США завершился конкурс красоты для летучих мышей. Об этом пишет KSAT.

Конкурс уже пять лет проводит Бюро по управлению земельными ресурсами США. Его устраивают в конце октября — во время Международной недели летучих мышей, а победитель часто бывает объявлен на Хэллоуин. В соцсетях ведомства публикуются фото участников, а пользователи выбирают самого красивого. В этом году победителем стал волосатохвост со вздорным характером по кличке Хриплый Поттер из штата Орегон. В финале он обошел своего главного соперника — ночницу из Айдахо по кличке Лестат. Близки к победе также были ушан Таунсенда по кличке Сэр Флэпс-А-Лот из Юты, короткоухая летучая мышь Бэт Даймон и большая ночница Роберт Баттинсон.

Участники из Орегона становятся победителями конкурса уже третий год подряд. В прошлом году титул достался Уильяму Шекспиру, самке ушана Таунсенда из южного Орегона. В 2022 году победителем была признана каньонная летучая мышь по имени Барбара — также из южного Орегона.

Федеральное агентство проводит конкурс, чтобы рассказать людям о важности летучих мышей для экологии. Они играют ключевую роль в экосистемах, питаясь насекомыми и опыляя цветы и фрукты. Однако они все чаще сталкиваются с угрозой потери среды обитания, болезнями и световым загрязнением. Кроме того, их часто считают переносчиками болезней. При этом менее одного процента всех летучих мышей являются разносчиками бешенства.

Ранее сообщалось, что в американском национальном парке Катмай, штат Аляска, завершилась «Неделя толстого медведя» (Fat Bear Week), в ходе которой пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Победительницей оказалась медведица по кличке Грейзер (Пасунья).