Зеленский проигнорировал совет Байдена призвать 18-летних, хотя ВСУ не хватает людей на фронте. Чего он добивается?

Telegraph: отказ Зеленского в мобилизации до 25 лет подорвал отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский совершил одну из самых открытых нападок на президента США Джо Байдена, заявив, что не собирается призывать на фронт молодежь от 18 до 25 лет. За все три года военного конфликта на Украине между президентами было немало разногласий, но точку в их отношениях поставил именно вопрос мобилизации, сообщает The Telegraph.

Почему Зеленский отказал Байдену

Отказывая в уменьшении возраста мобилизации Зеленский заявил, что Запад должен поставлять Украине оружие, чтобы стране не пришлось «компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат». Президент акцентировал внимание на том, что цель Киева в этом конфликте — сохранить как можно больше украинских жизней. При этом в Госдепе США дали понять, что настаивают на этом решении.

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Издание «Страна.ua» со ссылками на свои источники сообщило, что Зеленский не принимает эту инициативу, так как ожидает скорого окончания военных действий. В таких условиях на Украине пройдут президентские выборы, к которым нынешний глава государства готовится уже сейчас. Сообщается, что важным пунктом его предвыборной программы станет отказ от понижения мобилизационного возраста, который представят избирателям как «спасение генофонда нации».

При этом в команде Зеленского готовятся и к тому, что военный конфликт затянется. В таком случае, по словам источника «Страны», власти «найдут сотни причин», чтобы объяснить призыв на фронт молодежи от 18 лет.

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Состояние мобилизации на Украине

В Вооруженных силах Украины неоднократно заявляли о недостаточном количестве военных для сдерживания продвижения Армии России. Лейтенант ВСУ с позывным Алекс сообщил, что «тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет». По его мнению, можно снизить возраст призывников и до 18 лет, однако сражаться на передовой все равно продолжат «деды».

«Украинская служба Би-би-си» со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ сообщила, что в руководстве украинской армии жалуются на неспособность восполнить потери на фронте.

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Сам Зеленский сообщал, что пополнение бригад идет медленно, а войска на востоке истощены и нуждаются в ротации. При этом в Верховной Раде заявили о 200 тысячах дезертирах в украинской армии. Неназванный депутат парламента связал это с агрессивной и противоречивой мобилизационной кампанией, которую проводят власти страны. Он также заключил, что мобилизация на Украине провалилась.