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07:44, 12 декабря 2024Экономика

Банки ограничили сроки кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет

РБК: банки ограничили сроки кредитов наличными и удлинили ипотеку на шесть лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Pixabay

На фоне высоких ставок российские банки активнее оперировать сроками выдаваемых физическим лицам кредитов, следует из данных «Скоринг Бюро», передает РБК.

Снижение сроков кредитования продолжается уже четвертый месяц подряд: в июле средний срок составил 72 месяца, а к ноябрю уменьшился до 35 месяцев. В сегменте автокредитования наблюдается аналогичная тенденция: срок, достигший своего максимума в августе (100 месяцев), упал до 67 месяцев.

Напротив, в ипотечном кредитовании средний срок значительно увеличился, составив в ноябре 330 месяцев (27,5 лет). Это связано с падением объемов новых кредитов и рядом необычных сделок, как отметил директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Если бы учитывать только стандартные договоры, срок составил бы 241 месяц (20 лет).

Эксперты связывают сокращение сроков кредитов с трудностями в предсказании поведения заемщиков и стремлением банков уменьшить риски. Высокие процентные ставки приводят к повышенным переплатам, что делает долгосрочные кредиты менее выгодными для всех сторон. Аналитики также обращают внимание на то, что заемщики всё чаще выбирают меньшие суммы и более короткие сроки, предполагая возможность рефинансирования в будущем.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков достиг двухлетнего минимума.

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