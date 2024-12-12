Банки ограничили сроки кредитов и удлинили ипотеку на шесть лет

На фоне высоких ставок российские банки активнее оперировать сроками выдаваемых физическим лицам кредитов, следует из данных «Скоринг Бюро», передает РБК.
Снижение сроков кредитования продолжается уже четвертый месяц подряд: в июле средний срок составил 72 месяца, а к ноябрю уменьшился до 35 месяцев. В сегменте автокредитования наблюдается аналогичная тенденция: срок, достигший своего максимума в августе (100 месяцев), упал до 67 месяцев.
Напротив, в ипотечном кредитовании средний срок значительно увеличился, составив в ноябре 330 месяцев (27,5 лет). Это связано с падением объемов новых кредитов и рядом необычных сделок, как отметил директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Если бы учитывать только стандартные договоры, срок составил бы 241 месяц (20 лет).
Эксперты связывают сокращение сроков кредитов с трудностями в предсказании поведения заемщиков и стремлением банков уменьшить риски. Высокие процентные ставки приводят к повышенным переплатам, что делает долгосрочные кредиты менее выгодными для всех сторон. Аналитики также обращают внимание на то, что заемщики всё чаще выбирают меньшие суммы и более короткие сроки, предполагая возможность рефинансирования в будущем.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков достиг двухлетнего минимума.