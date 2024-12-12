Беременная Меган Фокс купила особняк

Меган Фокс купила особняк в Лос-Анджелесе за $8 млн

Американская актриса и модель Меган Фокс купила особняк в Лос-Анджелесе. Новое жилье обошлось звезде в восемь миллионов долларов (835 миллионов рублей), сообщает TMZ.

По данным издания, актриса приобрела дом до разрыва с рэпером Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер), о котором стало известно накануне. При этом пара не планировала жить вместе из-за разницы в бытовых привычках. Бейкер купил собственный дом еще пару лет назад и часто приглашал туда большие компании, что не нравилось Фокс. По этой причине актриса снимала другое жилье весь последний год.

Новый особняк Фокс отличается большой площадью и расположением в популярном среди звезд районе. Актриса уже готовится к переезду.

Ранее стало известно, что Фокс рассталась с Бейкером после того, как обнаружила его переписки с другими женщинами.