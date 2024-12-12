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16:12, 12 декабря 2024Бывший СССР

Евродепутаты призвали власти Грузии провести новые выборы

Щерба: евродепутаты просят власти Грузии провести новые парламентские выборы
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Делегация депутатов Европейского парламента (ЕП) призвала власти Грузии провести новые парламентские выборы в республике. Об этом заявил евродепутат Михал Щерба, передает РИА Новости.

По его словам, прошедшие 26 октября выборы в парламент Грузии не были свободными.

«Грузия получила статус страны-кандидата [на вступление в Европейский союз] при определенных условиях, одним из которых были свободные и справедливые выборы, которые не были таковыми. Поэтому мы просим власти Грузии вновь провести выборы при определенных условиях и в соответствии с нормами, которые мы уважаем в Евросоюзе», — объяснил Щерба.

Ранее депутаты ЕП прокомментировали решение правительства Грузии приостановить переговоры о вступлении республики в Европейский союз. В совместном заявлении они сообщили, что коллективно сожалеют об этом.

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