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00:16, 12 декабря 2024Мир

МИД Азербайджана обвинил США во вмешательстве в дела страны

МИД Азербайджана обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, последние четыре года можно считать потерянными для азербайджано-американских отношений. В пресс-службе осудили слова госсекретаря США Энтони Блинкена, «искажающие ситуацию с защитой прав и свобод человека» в стране.

«К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних четырех лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений», — подчеркнули в МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил США в манипулировании санкциями в отношении своей страны.

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