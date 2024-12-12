МИД Азербайджана обвинил США во вмешательстве в дела страны

МИД Азербайджана обвинил США во вмешательстве во внутренние дела страны

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, последние четыре года можно считать потерянными для азербайджано-американских отношений. В пресс-службе осудили слова госсекретаря США Энтони Блинкена, «искажающие ситуацию с защитой прав и свобод человека» в стране.

«К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних четырех лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений», — подчеркнули в МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил США в манипулировании санкциями в отношении своей страны.