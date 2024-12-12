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11:37, 12 декабря 2024Наука и техника

К американской лунной программе присоединились 50 стран

НАСА: к американской лунной программе Artemis присоединились 50 государств
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

К соглашениям Artemis, составленным американской стороной, в частности, для лунной программы, присоединились 50 стран. Об этом сообщает НАСА.

Последними государствами, подписавшими документ, стали Австрия (50-е государство) и Панама (49-е).

«НАСА приветствует Панаму и Австрию в сообществе соглашений Artemis и чествует 50 стран, объединенных общими принципами безопасного и ответственного исследования космоса», — заявил глава американского космического агентства Билл Нельсон.

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НАСА отмечает, что в течение 2024 года к соглашениям Artemis присоединились 17 государств.

В ноябре Дания стала 48-й страной, которая присоединилась к соглашениям Artemis.

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