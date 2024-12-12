Строители дорог в России предупредили о скором банкротстве

НАИК предупредила о деградации дорожного строительства и банкротстве компаний

В отрасли дорожного строительства в России ожидается деградация и ряд других негативных последствий, в том числе достаточно скорое банкротство ряда компаний. К такому выводу в своем докладе пришла Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК, объединяет крупнейших участников рынка), сообщает РБК.

Обзор подготовлен на основании опроса 15 компании и групп компаний, занимающих более 50 процентов рынка. Они предупредили, что без государственной поддержки дальнейшее развитие или сохранение на текущем уровне невозможно.

К нынешней ситуации привело отсутствие социально значимых проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог и мостов, формирующих единую опорную транспортную сеть страны, смещение сроков финансирования по текущим проектам на несколько лет, а также рекордно высокая ключевая ставка и общий рост издержек.

Результатом проблем, помимо банкротств, может стать утрата компаниями компетенций (уход сотрудников, выход из строя техники, расформирование мощностей), замедление экономического роста, снижение налоговых поступлений.

Также отсутствие реакции на текущую ситуацию приведет к массовым увольнениям в инфраструктурной и смежных отраслях и невозможности «оперативной мобилизации отрасли в сжатые сроки в будущем».

В обзоре указано, что в период с 2023-2024 годов отрасль решала государственные задачи по дорожно-мостовому строительству и достигла пика своего развития. Но теперь многочисленные макроэкономические факторы не позволяют существовать в таком формате.

У компаний серьезно выросли расходы на зарплаты, долговая нагрузка и платежи по текущему лизингу. При этом, отмечает НАИК, одновременно наблюдается тенденция существенного снижения объемов и финансирования дорожно-строительных работ. В результате выручка компаний в 2024 году составит 57,1 процента от уровня 2022 года.

Чтобы избежать кризисной ситуации, ассоциация предлагает увеличить объем авансирования работ и индексировать их стоимость при переносе на несколько лет. В Минстрое сообщили, что обсуждают предложения по поводу поддержки отрасли при участии экспертного сообщества.

Ранее ассоциация «Росспецмаш» сообщила, что за девять месяцев этого года продажи российской дорожно-строительной техники (ДСТ) в денежном выражении сократились на 4,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, и ситуация принимает критический характер.