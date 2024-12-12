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15:19, 12 декабря 2024Силовые структуры

Начальник женского СИЗО в российском городе выписывал себе премии

СК возбудил дело против начальника женского СИЗО в Перми за присвоение премий
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против сотрудника СИЗО-5 в Перми о превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Преступление выявлено при взаимодействии с управлением собственной безопасности ГУФСИН по Пермскому краю.

Речь идет о начальнике женского изолятора Арсене Шихрагимове, назначенном на должность в мае 2022 года, уточняет Properm. Вместе с ним задержан его заместитель — они выписывали повышенные премии подчиненным и часть денег забирали себе, пишет «КП».

Ранним утром 11 декабря в служебных кабинетах руководства СИЗО-5 прошли обыски. Задержанных увезли на допрос.

СИЗО-5 находится на улице Соликамской в микрорайоне Вышка II. Там содержатся подследственные и осужденные женщины и подростки.

9 декабря сообщалось, что в Уфе суд на два месяца арестовал руководителя финансово-экономического отдела управления ФСИН по Республике Башкортостан Екатерину Эсаулову за поборы с подчиненных.

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